Собянин заявил об отсутствии реальных данных по зараженным коронавирусом

Власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Не все регионы понимают. Он [глава региона] видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», — отметил мэр столицы в ходе совещания у главы государства.

При этом он добавил, что точных данным по зараженным нет и по миру в целом. «Реальной картины и в мире никто не знает», — подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с президентом Собянин также заявил, что динамика распространения коронавируса является высокой, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявили 57 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 495.

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