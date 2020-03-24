Мэр Москвы Сергей Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса. Об этом он заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Он отметил, что реальной картины по распространению коронавируса по регионам нет, и попросил главу государства поручить губернаторам жестко контролировать ситуацию с коронавирусом.

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Ранее во вторник в оперативном штабе сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495. Таким образом за сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что РФ может победить вирус путем самоизоляции граждан в течение одного месяца. Ранее власти Москвы рекомендовали жителям старше 65 лет не выходить из дома. Такие же рекомендации были даны жителям Подмосковья.

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