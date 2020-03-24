Мэр Москвы Сергей Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса. Об этом он заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Он отметил, что реальной картины по распространению коронавируса по регионам нет, и попросил главу государства поручить губернаторам жестко контролировать ситуацию с коронавирусом.
Ранее во вторник в оперативном штабе сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495. Таким образом за сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что РФ может победить вирус путем самоизоляции граждан в течение одного месяца. Ранее власти Москвы рекомендовали жителям старше 65 лет не выходить из дома. Такие же рекомендации были даны жителям Подмосковья.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения