В России из-за коронавируса начались проблемы с депортацией мигрантов

МВД России в условиях коронавируса прорабатывает вопросы депортации иностранцев из страны, сообщается на сайте ведомства во вторник, 24 марта. Ранее в совете при президенте по правам человека (СПЧ) заявили, что из-за пандемии и нарушения постоянного авиасообщения между странами решения судов не выполняются и многие мигранты «застряли» в России.

«В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса многие страны прервали авиасообщение, нарушившие закон и подлежащие принудительной высылке иностранцы теперь на неизвестное время остались в спецучреждениях и целыми семьями ожидают возможности вернуться домой», — цитировал «Интерфакс» сообщение пресс-службы СПЧ, которое она распространила в понедельник, 23 марта.

Так, по словам члена СПЧ Татьяны Мерзляковой, только в Екатеринбурге 248 человек ждут исполнения решений о выдворении и депортации. Одна гражданка Киргизии уже больше месяца находится в центре временного содержания вместе со своими детьми, но отправить их домой в ближайшее время не удастся. По словам Мерзляковой, консульства стран СНГ пытаются организовать чартерные рейсы, но это сделать непросто.

Ранее были названы сроки возвращения оставшихся за границей российских туристов. Организованные группы прилетят в страну до 31 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. За прошедшую неделю число туристов за рубежом сократилось практически вдвое — со 100 до 58 тысяч человек.

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