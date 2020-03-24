Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу и улетели в другой город

Двое россиян, не сдавшие тесты на коронавирус, нарушили режим изоляции и сбежали из Сочи в Екатеринбург. Об этом 23 марта сообщило издание «СочиСтрим».

По информации издания, россияне посещали США и Испанию, после чего находились в карантине в частном доме. Они не сдали тест на наличие коронавируса.

Как пишет Е1.ru, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области подтвердили эту информацию. Там сообщили, что в областное управление Роспотребнадзора поступило уведомление от краснодарских коллег. Сейчас сбежавших разыскивают, им грозит административная ответственность за нарушение изоляции.

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Это не первый случай побега россиян из карантина по коронавирусу. Так, 19 марта пациент больницы в Иванове, госпитализированный с подозрением на коронавирус, самовольно покинул медучреждение. 18 марта в Мурманске сбежал госпитализированный 68-летний моряк, его нашла полиция.16 марта из больницы в московском поселке Коммунарка сбежала пациентка, первичные анализы которой показали положительный результат. Женщину нашли у нее дома в Кунцево.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране ужесточат административную ответственность за побег из карантина.

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