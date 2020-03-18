Российский моряк сбежал их карантина и был пойман полицией

В Мурманске из карантина сбежал 68-летний моряк, которого накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

Мужчина скрылся из из приемного отделения больницы после получения предписания о помещении в обсерватор. Врачи сразу оповестили полицию об инциденте, сотрудники УМВД по Мурманской области установили местонахождение беглеца.

Утверждает, что мужчина, ранее отказывавшийся от госпитализации, будет доставлен в больницу.

Моряк вернулся на родину из Норвегии на рыболовецком судне «Стакфелл». У него зафиксировали симптомы ОРВИ, поэтому во вторник, 17 марта, его сняли с корабля и сделали тест на коронавирус.

17 марта из медицинского центра в московском поселке Коммунарка сбежал пациент, у которого на амбулаторном этапе был подтвержден коронавирус. Известно, что мужчина покинул больницу ночью — он просто вышел из приемного отделения и перелез через забор. В настоящий момент сбежавшего разыскивают на территории Москвы и Московской области.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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