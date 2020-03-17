Коронавирус из Италии завезли в еще один регион России

В Свердловской области зафиксировали первый в регионе случай коронавируса. Заразившаяся девушка прилетела из Италии. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, передает «Интерфакс».

«По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находились чуть больше 1,8 тысячи человек. На данный момент подтвержден лишь один случай заражения», — заявил глава региона агентству. Он подчеркнул, что заразившейся коронавирусом пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ее родственников поместили в карантин. Куйвашев отметил, что ситуация с распространением вируса в регионе находится под контролем.

Ранее стало известно, что в Пензе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что госпитализирована женщина, которая в последнее время не выезжала за рубеж.

В России заразились коронавирусом почти 100 человек. На данный момент число заразившихся составляет 93 человека, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения она назвала «завозными», остальные оказались «контактными».

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