Коронавирус появился в еще одном российском городе

В Пензе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Дину Черемушкину.

«Официально. Диагноз "коронавирус" у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная», — сказала она.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что госпитализирована женщина, которая в последнее время не выезжала за рубеж. В Минздраве региона агентству сказали, что пациентка поступила с жалобами на высокую температуру и затрудненное дыхание. По информации властей, у членов ее семьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что в России заразились коронавирусом почти 100 человек. На данный момент число заразившихся составляет 93 человека, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения она назвала «завозными», остальные оказались «контактными».

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