В России захотели запретить кальяны из-за коронавируса

В России предложили запретить курение кальянов в кафе и ресторанах для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в письме члена Общественной палаты Султана Хамзаева в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, передает RT.

«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов», — говорится в тексте письма.

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Хамзаев указывает на невозможность стерилизации кальянов при помощи обычного мытья, что в свою очередь может способствовать распространению опасных бактерий и инфекционных заболеваний. Он отметил, что в некоторых странах, таких, например, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ограничения на курение кальянов в общепите уже введены.

По последним данным, в России заразилось коронавирусом 93 человека с момента его появления. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. В городе введен режим повышенной готовности, на три недели закрыты школы, часть сотрудников компаний переведена на удаленную работу, запрещены мероприятия численностью более 50 человек. Всего в мире число зараженных превысило 180 тысяч.

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