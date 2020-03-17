Празднование Дня космонавтики в России перенесут из-за коронавируса

Традиционный концерт по случаю Дня космонавтики перенесен на осень из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Решение о переносе было принято в госкорпорации из-за указа столичного мэра Сергея Собянина, согласно которому запрещаются публичные мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, на открытом воздухе — с любым количеством.

Празднование должно было пройти 12 апреля. По данным источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, новой датой его проведения называется 4 октября, День космических войск. Этот праздник приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли. В «Роскосмосе» эту информацию пока не подтвердили.

Согласно указу градоначальника, школьники переводятся на домашнее обучение, работодателям рекомендовано организовать удаленную работу сотрудников, вузы начали переходить на дистанционное обучение.

По последним данным, в России заражено 93 человека с момента появления нового вируса. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. Несколько человек уже вылечились.

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