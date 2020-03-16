Собянин ввел в Москве новые ограничения для защиты от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного градоначальника.

Согласно документу, в городе запрещаются все массовые уличные мероприятия в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе. Также в рамках борьбы с распространением вируса введен запрет на мероприятия численностью более 50 человек в зданиях. Ограничительные меры действуют до 10 апреля текущего года.

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Кроме того, Собянин призвал пожилых жителей столицы максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. Также приостановлена работа программы «Московское долголетие» и мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

Помимо этого со вторника, 17 марта, введен режим свободного посещения на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. До субботы, 21 марта, будут закрыты все общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане, прибывающие из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, а также всех европейских государств, и проживающие с ними люди.

Еще одной новой мерой станет запрет на продажу билетов в салонах общественного транспорта Москвы.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом. 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения оказались завозными, остальные — «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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