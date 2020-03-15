В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса, что позволит сократить срок исследования и повысить его точность. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что оборудование поступит в лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского. «[Ее] оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность», — заявили в штабе.

В центр уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов. Также ожидается появление в лаборатории 15 амплификаторов для ПЦР, позволяющих получать результаты в режиме реального времени; 10 амплификаторов для обратной транскрипции; 10 станций выделения НК, 200 наборов дозаторов разного объема; 60 микроцентрифуг; 10 медицинских насосов; 100 бактерицидных облучателей, говорится в сообщении.

Ранее медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. По их словам, у вылечившихся пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе. Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что вывод о последствиях коронавируса основан на исследовании состояния около 12 выздоровевших пациентов.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах. В России известно о 63 случаях заражения.

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