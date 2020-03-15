В ВОЗ предостерегли об опасности наличных денег при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует соблюдать правила гигиены при использовании наличных денег и мыть руки после их использования. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в ВОЗ не призывают совсем отказаться от использования наличных денег при оплате, однако купюры могут стать каналом передачи инфекции.

Причем вирусы остаются активными и на бумаге, и на пластике. Так, продолжительность жизни коронавирусной инфекции на банкнотах составляет от трех до четырех дней, а на пластиковых картах — до девяти дней. В Роспотребнадзоре пояснили, что выдаваемые российскими кредитными организациями банкноты выдерживаются в Банке России в течение как минимум двух недель с момента поступления, и в банки попадают уже «чистые» деньги.

«Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи», — говорится в сообщении. ВОЗ отмечает, что при оплате картой с набором пин-кода стоит соблюдать меры предосторожности.

Ранее в пресс-службе «Гознака» рассказали, что при изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от коронавируса. Представитель организации объяснил, что поверхность денег не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, но в целях профилактики мыть руки после обращения с ними все же надо.

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