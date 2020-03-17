Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила информацию о возможности заражения коронавирусом через наличные деньги. Об этом заявил официальный представитель организации Тарик Язаревич, передает ТАСС.

По словам Язаревича, ВОЗ никогда не заявляла о том, что заразиться коронавирусом возможно именно таким путем. «Мы не выступали с какими-либо предупреждениями или заявлениями на этот счет», — напомнил он.

Ранее на сайте Роспотребнадзора была опубликована рекомендация, согласно которой при использовании наличных денег и после их использования необходимо мыть руки. Как утверждали в российском ведомстве, в ВОЗ предупредили, что купюры могут стать каналом передачи инфекции.

До этого в пресс-службе «Гознака» рассказали, что при изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от коронавируса. Поверхность денег не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов, но в целях профилактики мыть руки после обращения с ними все же надо, сообщили там.

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