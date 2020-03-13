Европу признали центром пандемии коронавируса

Европу признали центром пандемии пневмонии COVID-19. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, сообщает Reuters.

По его словам, количество заразившихся коронавирусом в Европе превышает пиковые данные Китая.

По последним данным, всего в мире заражены более 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69,7 тысяч — вылечились. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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