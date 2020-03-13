Германия согласилась заплатить любые деньги ради победы над коронавирусом

Власти Германии заявили, что готовы пойти на любые траты ради победы над коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления минэкономики и минфина страны.

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Глава министерства экономики Петер Альтмайер заявил, что власти страны согласны предоставить немецким компаниям займы на общую сумму в 550 миллиардов евро, чтобы те «могли гарантированно пережить пандемию и защитить своих работников от ее последствий», пишет агентство.

Министр финансов Олаф Шольц добавил, что, если ситуация с коронавирусом ухудшится, Германия будет готова взять деньги в долг и ввести в стране самые широкие фискальные стимулы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила эпидемию коронавируса глобальной пандемией. В пятницу, 13 марта, организация признала Европу, где насчитывается более 12 тысяч зараженных, центром пандемии. По информации ВОЗ, число инфицированных в регионе превышает пиковые данные Китая, откуда пришло заболевание.

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