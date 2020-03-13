Украина оказалась одной из самых устойчивых к новому кризису стран Европы

Украинский фондовый рынок оказался одним из самых устойчивых в Европе к новому экономическому кризису. Об этом свидетельствуют результаты торгов на европейских биржах, которые проанализировала «Лента.ру».

Мировые фондовые индексы во вторую неделю марта резко пошли вниз на фоне обвала цен на нефть и опасений в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса. Для европейских рынков текущая торговая неделя стала худшей со времен кризиса 2008 года. В четверг, 12 марта, общеевропейский индекс EuroStoxx 600 рухнул на 11,48 процента.

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Американские фондовые индексы накануне пережили сильнейшее падение с 1987 года. Российский индекс Мосбиржи в четверг опустился на 8,28 процента, не дотянув лишь 0,06 процентного пункта до антирекорда 2018 года.

На фоне этого украинский фондовый индекс PFTS лишился только 0,31 процента, что стало одним из лучших результатов в Европе. Меньшее падение показал только черногорский MNSE 10, который в четверг опустился на 0,2 процента. В тройку наиболее устойчивых к новому кризису стран также вошла Словакия, чей индекс SAX в ходе торгов в четверг потерял только 1,21 процента.

Среди антилидеров предыдущего торгового дня — Италия, ставшая очагом распространения коронавируса в Европе. Ее индекс FTSE MIB накануне обрушился почти на 17 процентов. В тройку фондовых рынков, показавших сильнейшее падение, также вошли Бельгия и Испания. Бельгийский BEL 20 потерял 14,21 процента, испанский IBEX 35 — 14,06 процента.

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Падение мировых рынков произошло на фоне развала сделки ОПЕК+ 6 марта и резкого обрушения цен на нефть. Участники соглашения не смогли договориться о его продлении и объявили ценовую войну. На фоне негативных новостей стоимость сырья 9 марта опускалась до почти 30 долларов за баррель. Затем цена барреля Brent немного отскочила и по состоянию на 13 марта торгуется на уровне 35 долларов за баррель.

Другим негативным фактором, который привел к обрушению европейских рынков, стала эпидемия коронавируса. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По последним данным ВОЗ, в Европе коронавирусом заразились более 29 тысяч человек, около 1,2 тысячи погибли.

Ранее экономисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) спрогнозировали начало нового финансового кризиса в России на фоне коронавируса и низких цен на нефть. Экономист Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, также предупредил мир о новой экономической катастрофе. По его мнению, грядущий кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.

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