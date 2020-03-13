Нефть отскочила

Стоимость нефти марки Brent поднималась до 35 долларов за баррель в пятницу, 13 марта, в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:00 по московскому времени стоимость майского фьючерса поднималась на 5,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Цена на сырье марки WTI вырастала до 33,23 доллара, прибавляя 5,4 процента.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

В пятницу начали расти основные российские биржевые индексы после обвала накануне. Индекс Мосбиржи прибавил 1,78 процента, РТС — 3,55 процента. Курс рубля отскочил от минимумов, до которых опустился 12 марта, и к 11:30 по московскому времени достигал 73,35 рубля. Курс евро к 11:45 достигал 82,13 рубля.

Европейские рынки в пятницу пошли в рост после худшей торговой недель с 2008 года. Индекс Euro Stoxx 600 к 11:05 по московскому времени прибавил 3,3 процента после падения на 11 процентов накануне. Британский индекс FTSE 100 на момент написания материала прибавил 2,2 процента, немецкий DAX — 1 процент, французский CAC 40 — 1,5 процента.

На американском рынке накануне произошел сильнейший обвал с 1987 года. Торги на нем откроются в 16:30 по московскому времени.

Нефть стремительно подешевела и привела в обвалу на мировых финансовых рынках после того, как 6 марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи нефти. Все ограничения будут сняты с 1 апреля 2020 года. Саудовская Аравия, России и ряд других государств вступили в ценовую войну. Эр-Рияд, в частности, объявил о планах нарастить добычу и продавать сырье с дисконтом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!