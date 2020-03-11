Спрогнозировано начало финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) спрогнозировало начало финансового кризиса в России. Об этом говорится на сайте агентства.

Эксперты объяснили, что негативное влияние на мировую экономику по-прежнему оказывает коронавирус. Из-за вспышки, зафиксированной за пределами Китая, снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается спрос на нефть. Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает и срыв сделки ОПЕК+. «Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке», — сообщили в АКРА.

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Там добавили, что 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно 6 марта на два пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006 года такие резкие колебания происходили в 2008, 2009 и 2014 годах, уточнили эксперты. По их словам, показатели индекса более 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса.

Ранее 11 марта стало известно, что на фоне падения рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать на 10-35 процентов. Больше всего вырастут в цене детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика. В случае, если текущий курс рубля сохранится, на 10-15 процентов также увеличится стоимость жилья.

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