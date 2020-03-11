Названы последствия падения рубля для российских покупателей

На фоне падения курса рубля зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10-35 процентов. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.

Как считают специалисты, больше всего вырастут в цене детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика. В случае, если текущий курс рубля сохранится, на 10-15 процентов также увеличится стоимость жилья.

В то же время эксперты отмечают, что импортозамещение в России дало результаты, особенно в сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому, инфляция не превысит целевого значения в 4 процента.

По данным Росстата, в 2019 году доля иностранных непродовольственных товаров на российском розничном рынке составляет около 36 процентов, а на зарубежные продукты питания приходится не более 21 процента, заявила заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова.

Хуже всего с импортозамещением справились строительный и потребительский секторы, IТ и фармацевтика. «Можно ожидать, что c последних скачков курса рубля цены могут подняться на 10-15 процентов на лекарственные препараты», — заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По оценкам специалистов, на рынке смартфонов доля импорта достигает 80-90 процентов совокупного объема продаж. Таким образом, цены на потребительскую электронику могут увеличиться на 20 процентов.

Увеличение стоимости продукции на треть можно также ждать и на рынках детских товаров, а также одежды и обуви. Эти отрасли зависимы от поставок из Китая, рассказала Мильчакова.

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов. В том числе возрастут цены на отечественные автомобили, поскольку помимо использования импортных комплектующих в автомобилях российские заводы используют импортное оборудование.

Ранее международная страховая компания Euler Hermes подсчитала потери России от падения цен на нефть. По оценке специалистов, рост ВВП по итогам года замедлится на 0,5 процентных пункта. Такая ситуация произойдет в случае длительного падения мировых цен минимум на 10 долларов за баррель североевропейской марки Brent, считают эксперты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



