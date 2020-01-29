В России допустили взлет цен на мясо

Цены на мясо в России могут взлететь из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в мире. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минсельхоза.

В настоящее время цены производителей на свинину и куриное мясо ниже прошлогодних из-за роста объемов производства. По состоянию на 23 января стоимость свинины и курятины у производителей на 11,1-11,3 процента ниже уровня 2019 года — 134,26 рубля и 102,36 рубля за килограмм соответственно. Цены на говядину выше уровня прошлого года на 4,9 процента — 235,84 рубля за килограмм.

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Однако из-за эпидемии АЧС в Китае — главном потребителе свинины в мире, — цены могут возрасти. Дело в том, что с 2018 года болезнь сократила поголовье свиней в этой стране как минимум вдвое. На фоне дефицита мяса Россия может нарастить экспорт в КНР, что приведет к росту цен на внутреннем рынке, допустили в Минсельхозе.

В середине 2018 года Национальный союз мясопереработчиков жаловался в правительство на бесконтрольный рост цен на мясо. Специалисты тогда отмечали, что за первое полугодие 2018 года свинина подорожала на 30 процентов, курятина — на 35 процентов, говядина — на 10 процентов. Причиной роста стоимости мяса они называли ограничение бразильского импорта в Россию.

Ранее в аналитическом центе при правительстве допустили рост цен на мясо и молоко в России на уровне 10-12 процентов.

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