В мире подорожала еда: цены на продовольствие в декабре прошлого года достигли максимума за пять лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО). Сильнее всего это отразилось на пальмовом масле, сахаре и молочных продуктах.

Отчасти рост цен на пальмовое масло вызван спросом «альтернативной энергетики» — биодизельного сектора. Наибольший рост за год показали цены на сухое и обезжиренное молоко, а также сыр. Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в ООН: повышение стоимости еды в первую очередь касается развивающихся стран и наименее обеспеченных слоев населения.

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В феврале 2019-го замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов сказал, что рост цен на продукты необходим для развития бизнеса в стране. По его словам, рост цен на мясо птицы и яйца «вызвано активным развитием этого сектора», благодаря чему страна полностью обеспечила себя этой продукцией.

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