Рост цен на продукты назвали необходимым для успешного бизнеса

Цена на продовольственные товары для населения должна повышаться, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

По его словам, рост цен на мясо птицы и яйца «вызвано активным развитием этого сектора», благодаря чему страна полностью обеспечила себя этой продукцией. Он пояснил, что для производителей настало время отдавать долги, взятые на развитие. «Работать в убыток себе никто не собирается», — добавил чиновник.

Цыганов также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на картельный сговор.

14 февраля Минэкономразвития подняло прогноз по инфляции на 2019 год. Теперь ожидается, что она будет выше 4,3 процента (нынешний показатель), но меньше пяти процентов,.

К началу февраля, по данным Росстата, рост потребительских цен в годовом выражении впервые с января 2017-го поднялся до пяти процентов. За год цены на продовольственные товары выросли на 5,5 процента, на непродовольственные — на 4,5 процента. Больше всего среди продуктов в январе выросли цены на фрукты и овощи — на 6,3 процента по сравнению с декабрем, яйца (плюс 1,2 процента) и сахар (плюс 1 процент).

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