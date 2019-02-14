Россиян предупредили о росте цен

Минэкономразвития подняло прогноз по инфляции на 2019 год. Теперь ожидается, что она будет выше 4,3 процента (нынешний показатель), но меньше пяти процентов, передает «Российская газета» слова главы ведомства Максима Орешкина.

По предварительной оценке, пик инфляции в 5,5-5,7 процента Россия пройдет весной этого года, потом она должна прийти в равновесие ниже уровня пяти процентов.

Больше всего на темпы роста инфляции в январе повлияла индексация регулируемых цен и тарифов на фоне повышения НДС. Например, коммунальные услуги подорожали за месяц на 2,6 процента.

Сейчас министерство работает над прогнозом по ключевым экономическим показателям, включая инфляцию и экономический рост, чтобы начать готовить бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

К началу февраля, по данным Росстата, рост потребительских цен в годовом выражении впервые с января 2017-го поднялся до пяти процентов. За год цены на продовольственные товары выросли на 5,5 процента, на непродовольственные — на 4,5 процента. Больше всего среди продуктов в январе выросли цены на фрукты и овощи — на 6,3 процента по сравнению с декабрем, яйца (плюс 1,2 процента) и сахар (плюс 1 процент).

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