Зарплаты россиян выросли вопреки доходам

Реальные зарплаты россиян в 2018 году выросли на 4,6 процента без учета эффекта майского указа президента от 2012 года, подсчитал ЦБ.

«По итогам 2018 года прирост реальной заработной платы составил 6,8 процента, что близко к прогнозу Банка России (7-8 процентов), опубликованному в докладе. С исключением эффекта выполнения майских указов прирост реальной заработной платы оценивается на уровне 4,6 процента», — говорится в информационно-аналитическом материале за декабрь 2018 года.

Под эффектом выполнения майских указов (2012 года) имеется в виду единовременное повышение зарплат бюджетникам перед прошлогодними президентскими выборами. Сделано это было для достижения показателей, прописанных в указах.

По данным Росстата, с учетом этого фактора реальные зарплаты выросли на 6,8 процента, номинальные (без поправки на инфляцию) — на 9,9 процента.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян (совокупные доходы с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей, таких как налоги) снизились по итогам 2018-го пятый год подряд. Итоговое снижение составило 0,2 процента против 1,7 процента в 2017 году.

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