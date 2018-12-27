Россиян предупредили о падении доходов в 2019 году

Реальные доходы россиян рискуют снова упасть в 2019 году, так как основной драйвер их роста в 2018-м — рост реальных зарплат — сходит на нет и по итогам 2019-го составит лишь 1,5 процента. Такие выводы содержатся в докладе Центра развития НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты ВШЭ отмечают, что этот тренд уже начал проявляться. На фоне рекордных темпов роста реальных зарплат, которые были во многом обусловлены исполнением майских указов перед выборами президента России, реальные доходы россиян по итогам ноября уже упали на 0,1 процента в годовом выражении.

«В третьем квартале 2018 года вслед за снижением темпов роста реальной заработной платы наблюдалось замедление динамики реальных располагаемых доходов населения по сравнению с первым полугодием. Но если темп прироста реальной заработной платы за 11 месяцев все равно остается на высоком уровне 7,4 процента, то темп прироста реальных располагаемых доходов населения в январе-ноябре стал отрицательным», — отмечают аналитики Центра развития.

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В докладе отмечается, что лидерами роста зарплат в 2018 году стали бюджетники — работники здравоохранения, соцуслуг, образования и других. В этих сферах зарплаты выросли на 27,4 процента, правда, количество тех, кто их получает, упало на 5,1 процента. Этот аномальный рост позволил разогнать рост реальных зарплат по всей России — за 11 месяцев 2018 года они выросли на 7,4 процента в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

«Даже очень высокий темп роста заработных плат не смог предотвратить падение реальных располагаемых доходов населения. В следующем году темп прироста реальной зарплаты будет намного меньше: по оценкам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, он составит 1,5 процента в реальном выражении. При прочих равных такого темпа может оказаться далеко не достаточно для увеличения располагаемых доходов населения в реальном выражении», — подводит итог аналитик ВШЭ Светлана Мисихина.

О падении реальных доходов в середине декабря рапортовал Росстат. В месячном выражении по итогам ноября реальные доходы россиян упали на 2,9 процента, а в годовом — на 0,1 процента, таким образом весь положительный эффект от роста зарплат в 2018 году был нивелирован.

Примечательно, что через пять дней после публикации этой статистики был уволен глава Росстата Александр Суринов, а его начальник, министр экономического развития Максим Орешкин и первый вице-премьер Антон Силуанов вступили в заочную полемику о том, как ведомству следует подсчитывать реальные доходы населения.

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