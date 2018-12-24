Медведев уволил скандального чиновника

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росстата Александра Суринова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В документе говорится, что отстранение от должности предпринято по просьбе самого Суринова, руководившего Росстатом с 2009 года.

При нем ведомство не раз обвиняли в искажении реальных показателей. Летом 2018 года Росстат отчитался о росте российской промышленности на 2,1 процента по итогам 2017 года, в то время как экономисты сообщали о спаде на 0,8 процента.

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В декабре РАНХиГС сообщил, что темпы роста российского сельского хозяйства за последние пять лет были сильно завышены Росстатом — с 10,6 до 20,7 процента.

В 2017 году Росстат был переведен в подчинение Минэкономразвития, которым руководит Максим Орешкин. Это ведомство в последнее время тоже не раз оказывалось в центре скандалов. Сначала подчиняющуюся ему Кадастровую палату возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов, о котором изначально было известно только то, что он окончил медицинский вуз и работал медбратом. Затем пост руководителя Росимущества — еще одной структуры Минэкономразвития — покинул Дмитрий Пристансков, уличенный правозащитниками в конфликте интересов.

На место Суринова назначен директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков, сообщает РИА Новости.

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