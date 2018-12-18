Сельскохозяйственный бум в России оказался ошибкой

Сведения Росстата о высоких темпах роста сельского хозяйства с 2013 года оказались завышенными, сообщается в декабрьском «Мониторинге экономической ситуации» РАНХиГС.

По данным Росстата, за пять лет (с 2013-го по 2017 год) рост сельского хозяйства составил 20,7 процента. Как оказалось, сведения были неверны, и по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 года статистика была серьезно скорректирована.

Больше всего завышались данные о валовом производстве картофеля (на 35,9 процента), овощей и бахчевых (на 17,2 процента), фруктов и ягод (на 8,3 процента), молока (на 3,4 процента). Верные сведения были о производстве зерна. Погрешности в данных о производстве яиц и мяса составил 0,2 процента и 0,6 процента соответственно.

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В результате пришлось снизить на 542 миллиарда рублей (10,6 процента) и оценку стоимости валовой продукции сельского хозяйства в целом, до 5,111 триллиона рублей.

Как отмечается в исследовании, погрешность можно было бы объяснить тем, что не все сельскохозяйственные организации предоставляли отчетность в Росстат, но в таком случае данные оказались бы заниженными. В советские времена, пишет эксперт, приписки были вызваны желанием руководителей отчитаться о выполнении и перевыполнении плана, чтобы сохранить зарплату и премии. Но природа феномена завышения данных в условиях рыночной экономики еще требует своего объяснения.

В ноябре российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции по итогам визита в Папуа — Новую Гвинею и Вьетнам заявил, что Россия превращается в современную аграрную державу и уже стала очень сильным игроком.

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