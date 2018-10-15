Российская экономика впала в спячку

Минэкономразвития зафиксировало спад в российской экономике. Он отразился в темпах роста ВВП, инвестициях в основной капитал и грузоперевозках, следует из доклада ведомства «Картина экономики. Сентябрь 2018 года».

По подсчетам Минэкономразвития, рост ВВП в августе снизился с 1,8 до одного процента. «Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур», — говорится в документе.

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Также рост замедлился в промышленности и транспорте. Главный тормоз — металлургия, рынку которой в августе была свойственна повышенная волатильность. Перекрыть ее не смогли даже высокие темпы роста обрабатывающей промышленности и машиностроения.

Снижался в августе и потребительский спрос, а инвестиции в основной капитал показали нулевой результат — второй месяц подряд после нескольких месяцев роста.

Инфляция (в годовом выражении) в августе выросла с 3,1 до 3,4 процента. «Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с устранением сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодоовощной продукции», — говорится в докладе.

Также авторы отмечают спад на рынке труда. В августе его рост составил семь процентов против 7,5 процента в июле и 7,2 в июне.

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