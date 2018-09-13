Подсчитаны потери экономики от напрасного труда

Потери российского ВВП от спада производительности труда за последние несколько лет составили 43 триллиона рублей, говорится в исследовании Института роста имени Столыпина, выдержки из которого приводит РБК.

По подсчетам экспертов, в 2017 году выработка добавленной стоимости на одно рабочее место была на 41 процент ниже, чем в 2014-м. Это обернулось потерями для экономики в 43 триллиона рублей, что сопоставимо с третью годового ВВП (по состоянию на 2017 год).

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При этом самой эффективной отраслью российской экономики по-прежнему остается добыча полезных ископаемых. За ней следуют рыболовство и торговля. Но если в рыболовстве и в добывающей отрасли производительность в последние годы повышалась, то в торговле падала.

Институт роста применял подход, отличный от официального, который использует Росстат. Эксперты оценивали производительность отдельных предприятий на основе данных, предоставленных в Федеральную налоговую службу. Выработка добавленной стоимости на одно рабочее место считалась как сумма оплаты труда одного работника и валовой прибыли компании в расчете на одного сотрудника.

Росстат, в свою очередь, подсчитывает отношение динамики ВВП к изменению совокупных затрат труда. Полученный результат является более абстрактным. В результате официальные данные говорят о снижении производительности на 1,9 и 0,3 процента в 2015 и 2016 годах соответственно.

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