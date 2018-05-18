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Экономике России предрекли новый спад из-за санкций США

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Ужесточение санкций США спровоцирует спад экономики России — в 2018 году ВВП страны сократится на 0,5 процента. Такой прогноз представил американский банк Morgan Stanley, сообщает РБК.

Morgan Stanley ухудшил ожидания по росту ВВП с 2,3 до 1,8 процента в нынешнем году, став третьим инвестбанком, который принял такое решение за неделю, объяснив его американскими санкциями, отмечает агентство. Негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелировать даже рост цен на нефть, полагают аналитики.

Ухудшению прогноза способствует бюджетное правило (закупка государством валюты на доходы от нефти дороже 40 долларов за баррель — прим. «Ленты.ру»), которое сдерживает положительное влияние дорогой нефти на экономику, отмечают в Morgan Stanley. Кроме того, предвыборное повышение зарплат бюджетников привело не к росту продаж внутри страны, а к увеличению онлайн-покупок за рубежом.

В Morgan Stanley полагают, что санкции и ослабление курса рубля будут способствовать ускорению инфляции до 4,1 процента в 2018 году.

Перестановки в правительстве не предполагают подготовки кардинальных реформ, за исключением пенсионной, считают в Morgan Stanley. Эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых национальных целей будет ограничен, поскольку увеличение расходов в одних сферах будет нивелировано их сокращением в других или повышением налогов, отмечают аналитики.

Ранее Goldman Sachs снизил свою оценку роста российского ВВП на этот год с 3,3 до двух процентов, инвестбанк Citi также ухудшил прогноз с 2,3 до двух процентов.

Минэкономразвития России намерено понизить прогноз по росту ВВП в текущем году с нынешних 2,1 процента из-за слабого роста в начале года.

Новые санкции, которые стали самыми жесткими с 2014 года, США ввели в начале апреля. Под ограничительные меры подпали российские олигархи и компании, чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля.

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