Санкции и Путин спутали планы правительства

Российское правительство решило не обновлять макроэкономический прогноз на 2019-2020 годы из-за введенных США в апреле антироссийских санкций и новых задач президента Владимира Путина. Об этом говорится в пояснительной записке Минфина к проекту поправок в бюджет, которая имеется в распоряжении РБК.

«Принято решение о нецелесообразности на текущем этапе уточнения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов», — говорится в документе.

Более того, кабмин не учел расширение санкций и новые цели президента и в корректировках на 2018 год и отложил данное мероприятие до осени. Обычно прогноз на скользящую трехлетку корректируется в весеннюю сессию вместе с поправками в бюджет.

Эксперты, опрошенные РБК, считают сложившуюся ситуацию логичной. Кроме того, по их мнению, неопределенности кабмину добавляют вероятные изменения в налоговой и пенсионных системах.

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Минфин 10 мая опубликовал проект летних поправок в федеральный бюджет 2018 года. В частности, ведомство прогнозирует, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2018-м увеличатся более чем в пять раз и достигнут уровня в 2,74 триллиона рублей при запланированном уровне в 527,6 миллиарда рублей.

Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, новый майский указ обойдется бюджету в восемь триллионов рублей.

Новые санкции, которые стали самыми жесткими с 2014 года, США ввели в начале апреля. Под ограничительные меры подпали российские олигархи и компании, чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля.

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