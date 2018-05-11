России предрекли огромные сверхдоходы от нефти и газа

Минфин России прогнозирует, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2018 году увеличатся более чем в пять раз и достигнут уровня в 2,74 триллиона рублей при запланированном уровне в 527,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год, который опубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

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Минфин подтвердил, что при таком прогнозе дополнительных нефтегазовых доходов бюджет страны впервые с 2011 года года выйдет на профицит. Общие доходы бюджета составят 17,03 триллиона рублей, расходы составят 16,6 триллиона рублей. Таким образом, изначально запланированный дефицит бюджета в размере 1,27 триллиона рублей сменился профицитом в 440,6 миллиарда — около 0,4 процента ВВП.

Ведомство также снизило верхний предел внутреннего госдолга — он составил 10,28 триллиона рублей, верхний предел внешнего государственного долга опустился до 61,9 миллиарда долларов.

В закон о бюджете заложен переход на новое бюджетное правило — с 2018 года сверхдоходы от нефти и газа, получающиеся при превышении фактических цен уровня прогнозируемых, направляются в резервы, а не на расходы. Эти средства затем направляются на покупку Минфином валюты.

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