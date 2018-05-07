Пострадавшую от санкций российскую экономику спасет нефть

В мае Минфин планирует закупить иностранную валюту более чем на 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Этот объем станет рекордным за всю историю интервенций.

Так, ведомство рассчитывает получить 320,6 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов за май в связи в ростом цен на нефть. В апреле фактические доходы оказались на 2,2 миллиарда выше запланированных. Исходя из этого, Минфин суммарно направит на покупку валюты 322,8 миллиарда рублей.

Мировые цены на нефть продолжают активный рост после резкого скачка 4 апреля, связанного с угрозами США выйти из соглашения по ядерной программе Ирана. 7 апреля к 16:40 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE составила 75,64 доллара за баррель.

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Минфин с начала февраля направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Ранее ведомство планировало закупить с 6 апреля по 8 мая валюту на 240 миллиардов рублей.Однако из-за волатильности на рынке и падения курса рубля после введения новых санкций США с 10 по 17 апреля интервенции были приостановлены.

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