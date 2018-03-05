Минфин решил закупиться долларами

Минфин России потратит на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 192,5 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Закупку проведут с 7 марта по 5 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Ежедневный объем закупки составит в эквиваленте 9,6 миллиарда рублей. В марте Минфин ожидает 238 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов. По итогам февраля из-за более низких объемов экспорта нефти, газа и нефтепродуктов по сравнению с прогнозами отклонение месячного объема доходов от ожидаемого составило минус 45,4 миллиарда рублей.

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К покупке валюты привлекут Банк России — регулятор будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи. Приобретенную валюту зачислят на счета Федерального казначейства.

Министерство финансов направляет на покупку иностранной валюты дополнительные нефтегазовые доходы с февраля 2017 года. До начала 2018 года ведомство закупало валюту, исходя из прогнозного курса рубля, заложенного в бюджет, а также с учетом цены на нефть в рублях. С 7 февраля по 6 марта Минфин приобретет валюту на 298,1 миллиарда рублей.

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