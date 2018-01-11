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Минфин избавится от рублей

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Минфин России с 15 января по 6 февраля закупит на внутреннем рынке иностранную валюту на 257,1 миллиарда рублей дополнительных доходов от нефти, полученных в январе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ежедневный объем покупки составит 15,1 миллиарда рублей. ЦБ и Минфин объясняют валютные интервенции стремлением снизить зависимость бюджета от колебаний нефтяных цен.

Иностранную валюту закупают на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, в декабре 2017 года Минфин потратил на покупку валюты на внутреннем рынке 204 миллиарда рублей.

В декабре 2017 года министр финансов Антон Силуанов призвал россиян хранить сбережения исключительно в рублях.

С 1 января 2018 года в России вступило в силу новое бюджетное правило, которое предполагает увеличение объема изымаемых дополнительных нефтегазовых доходов и увеличение покупок валюты для пополнения резервов. Базовая цена на нефть устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2 процента с 2018 года.

Изымаемые средства будут направляться в Фонд национального благосостояния. Он станет единственным суверенным фондом — с 1 января Резервный фонд прекратил свое существование.

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