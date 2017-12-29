Названа самая стабильная валюта для россиян

Министр финансов Антон Силуанов призывает россиян хранить сбережения исключительно в рублях. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1», сообщает РИА Новости.

Министр объясняет это тем, что большинство россиян совершают свои траты в рублях. «У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это, конечно, наш рубль», — заявил министр.

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Глава Минфина пообещал, что в 2018 году колебаний курса российской валюты не будет, для этого, по мнению Силуанова, нет оснований. Кроме того, стабильности рубля поможет новое бюджетное правило, которое заработает с начала года.

Согласно новому правилу, Минфин намерен потратить 2 триллиона рублей на иностранную валюту и направить ее в резервы России в случае, если цена на нефть будет превышать 54-55 долларов за баррель. При нефти по 60 долларов за баррель Минфин планирует купить валюту на 2,8 триллиона рублей. Министр уверен, что масштабные скупки на курсе рубля никак не отразятся.

Высшая школа экономики 28 декабря опубликовала очередной доклад, в котором утверждалось, что экономический рост в России — это попытка выдать желаемое за действительное. Совокупность негативных и нестабильных факторов не дает аналитикам говорить о том, что российская экономика вышла на устойчивую траекторию роста.

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