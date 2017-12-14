Путин назвал очевидным рост экономики России

Президент России Владимир Путин назвал рост российской экономики очевидным фактом. Такое заявление российский лидер сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которую транслирует РИА Новости.

«Что касается роста экономики, она все-таки растет. Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет», — сказал глава государства.

Путин сообщил, что рост демонстрируют такие отрасли, как автопром, химпромышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. Президент также отметил рост российского экспорта. «Мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых», — добавил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что в текущем году в стране отмечается рекордно низкая инфляция в новейшей истории — на уровне 2,5 процента в годовом выражении.

По словам Путина, прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и составили 23 миллиарда долларов. Президент отметил, что нынешний показатель — лучший за последние четыре года.

Согласно оценке Минэкономразвития, темпы роста ВВП России в текущем году будут на уровне 2 процентов. Базовый прогноз ведомства предполагает рост экономики на 2,1 процента.

Инфляция по итогам ноября составила 2,5 процента. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года она будет на уровне 2,5-2,6 процента. По оценке Банка России, инфляция приблизится к 4 процентам.

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