Путин предложил использовать ротацию кадров для борьбы с коррупцией силовиков

Для борьбы с коррупцией в правоохранительных органах разумно использовать армейский подход, который предполагает периодическую ротацию кадров. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Напрашивается как одно из решений: я думаю мы пока не готовы осуществить это по ряду причин… — сказал президент. — Напрашивается нечто такое, что у нас в армии есть — постоянная ротация. (…) Может, есть смысл и в правоохранительной системе организовать нечто подобное».

Для обоснования необходимости ротации кадров силовиков Путин привел пример, когда ему поступила информация о коррупции в подразделении, личный состав которого был полностью обновлен полгода назад. Притом что все прежние сотрудники отправились в места лишения свободы после спецоперации ФСБ.

В августе сообщалось, что Минтруд подготовил положение, согласно которому чиновников и сотрудников силовых ведомств, потерявших работу из-за коррупционных нарушений, будут на два года включать в особый черный список.

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