Путин объяснил отсутствие конкурентоспособной оппозиции в России

Оппозиция в настоящее время не может предложить реальную повестку дня, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше [жизнь в стране]», — сказал глава государства в ответ на вопрос о том, почему, с его точки зрения, в России нет конкурентоспособной оппозиции.

Путин отметил, что у граждан есть объективные поводы для недовольства, «но, когда люди начинают сравнивать и смотреть, что же предлагает оппозиция, особенно несистемная, возникают большие сомнения». «Вот это самая главная, как мне кажется, проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, неэфемерную, некрикливую повестку дня», — добавил он.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о конкуренции действующему главе государства на грядущих президентских выборах, заявил, что на данный момент «еще не созрел конкурент Путина даже близко».

На 13-ю по счету пресс-конференцию президента аккредитовались 1640 журналистов.

В прошлом году ежегодная большая пресс-конференция президента состоялась 23 декабря. Она продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Самая длительная по продолжительности пресс-конференция — 4 часа 40 минут — прошла в 2008 году.

Первое мероприятие в таком формате состоялось по инициативе Путина в июле 2001 года.

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