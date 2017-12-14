Песков рассказал о конкуренции Путину на президентских выборах

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о конкуренции действующему главе государства на грядущих президентских выборах. Видео доступно на YouTube-канале «России 24» (с 19:15).

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко», — ответил Песков на вопрос, кто может составить достойную конкуренцию Путину на выборах в 2018 году.

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«Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных», — добавил он.

6 декабря Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания должна стартовать в середине декабря 2017-го.

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