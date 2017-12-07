Букмекеры оценили шансы претендентов на пост президента России

Иностранные букмекерские конторы начали принимать ставки на победителя президентских выборов в России. Об этом в четверг, 7 декабря, пишет портал Sports.ru со ссылкой на сайт Oddschecker.

Биржа ставок Betfair оценивает шансы победы нынешнего президента России Владимира Путина коэффициентом 1.05 (к примеру, если поставить на это событие 100 рублей, то выигрыш составит 105 рублей). На лидера ЛДПР Владимира Жириновского можно поставить за 12.40, на оппозиционера Алексея Навального, регистрация которого кандидатом считается невозможной, — за 26.00.

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6 декабря Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По данным Центра социологии, нынешнего президента поддерживает две трети молодежи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что считает Путина сильнейшим кандидатом на высший государственный пост.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания должна стартовать в середине декабря 2017-го.