Глава ЦИК исключила регистрацию Навального кандидатом в президенты

Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что у оппозицонера Алексея Навального нет шансов участвовать в качестве кандидата на выборах президента из-за его судимости. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь».

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По мнению Памфиловой, это понимает и сам оппозиционер. «Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству», — пояснила она, добавив, что может «произойти какое-то чудо — например, он напишет конституционную жалобу».

3 мая секретарь Центризбиркома Майя Гришина также заявила о невозможности Навального баллотироваться. Такой комментарий она дала вскоре после того, как Кировский облсуд признал законным вынесение условного приговора политику по делу «Кировлеса».

Сам оппозиционер считает, что Конституция оставляет ему возможность выдвигаться. По ней избираться не могут граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы.

В феврале 2017-го Ленинский райсуд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за организацию хищения имущества госпредприятия «Кировлес», а Офицерова — к четырем годам за пособничество. Политик и бизнесмен получили те же сроки, что и в 2013 году (тогда им сначала назначили реальное наказание, которое потом заменили на условное). Поскольку суд учел то, что три года с момента вынесения приговора уже прошло, то срок наказания Навальному истечет в августе 2018-го.

Приговор 2013 года был отменен президиумом Верховного суда в ноябре 2016 -го после постановления ЕСПЧ, обнаружившего нарушения прав подсудимых. Дело направили на повторное рассмотрение. У политика есть второй условный срок — 3,5 года по делу «Ив Роше».

Выборы президента России намечены на 11 марта 2018 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский. Геннадий Зюганов также не исключил своего участия в качестве кандидата. Действующий глава государства Владимир Путин заявил, что считает преждевременным вопрос о своем участии в избирательной кампании. Президент России избирается сроком на шесть лет.