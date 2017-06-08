Глава ЦИК заявила о важности привлечения молодежи на выборы президента

Несколько миллионов молодых людей смогут впервые проголосовать на следующих президентских выборах, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее слова приводит Национальная служба новостей (НСН) со ссылкой на эфир радиостанции «Наше радио».

«По статистике, у нас фактически семи миллионов молодых людей, которые в 2012 году еще не доросли и не ходили на выборы президента. А в 2018 году они впервые могут пойти на выборы, если захотят», — сказала она.

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По ее словам, ЦИК очень заинтересован в привлечении молодежи на выборы. Люди должны определить, как дальше будет развиваться страна, отметила Памфилова. «Не нужно думать, что все за тебя решат и выберут. Если не ты решаешь, то за тебя решают», — отметила глава комиссии, добавив, что для нее возможность проголосовать в свое время было настоящим событием.

Выборы главы государства в России пройдут в марте 2018 года. О президентских амбициях заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

Президент России избирается сроком на шесть лет.

