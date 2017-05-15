Путин отказался раскрывать планы на президентские выборы

Президент России Владимир Путин не стал раскрывать свои планы на выборы главы государства, которые пройдут в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

Отвечая на вопрос журналиста, не пришло ли время рассказать о намерении баллотироваться на следующий срок, российский лидер ответил отрицательно.

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В ходе большой пресс-конференции, прошедшей в декабре прошлого года, Путин обещал ответить на вопрос об участии в президентской кампании, когда «время созреет».

Следующие выборы главы государства намечены на 11 марта 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий глава государства Владимир Путин, пока неизвестно.

Президент России избирается сроком на шесть лет.