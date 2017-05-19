Большинство россиян предположили выдвижение Путина на новый срок

Большинство россиян полагают, что президент страны Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые публикует РИА Новости в пятницу, 19 мая.

Согласно приведенным данным, такого мнения придерживаются 80 процентов респондентов. Девять процентов опрошенных считают, что российский лидер не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. 12 процентов затруднились ответить.

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Вместе с тем 46 процентов участников опроса отметили, что отрицательно бы восприняли заявление Путина о том, что он не будет баллотироваться на новый срок. 35 процентов восприняли бы подобную новость без особых эмоций, 14 процентов — положительно, отмечает ФОМ.

Социологи также спросили россиян об их отношении к работе главы государства. Девять процентов респондентов назвали действия Путина на международной арене и твердую политическую позицию его главной заслугой за последний год. Пять процентов высоко оценили его решения в социальной сфере. Кроме того, к заслугам президента участники опроса причислили военную операцию в Сирии, присоединение и развитие Крыма, политику по отношению к Украине.

15 мая Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, не пришло ли время рассказать о намерении баллотироваться на следующий срок, ответил отрицательно.

Следующие выборы главы государства пройдут в марте следующего года. О президентских амбициях заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.