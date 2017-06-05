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«Мои стринги на политическом ринге»

Как партии зазывают молодежь и чем это заканчивается

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Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Интерес политических партий к молодежи традиционно разгорается перед выборами. Поводом усилить агитацию среди молодого поколения в этом году стало и обилие школьников и студентов на антикоррупционных митингах. Некоторым вести диалог с ними затруднительно: самому молодому депутату от «Справедливой России», например, 50 лет. Что партии сулят за вступление в их ряды и чем может обернуться активность юных политиков — в материале «Ленты.ру».

По итогам сентябрьских выборов депутатский мандат получил самый молодой за всю историю Думы парламентарий — ему 21 год. Однако средний возраст народных избранников при этом вырос и достиг 53 лет. Чтобы помочь им лучше понять молодежь и освоить новые каналы коммуникации, на парламентские слушания, организованные после мартовских акций протеста, пригласили 19-летнего видеоблогера.

Не доглядели

Александру Балковскую, более известную как Сашу Спилберг, согласно ее же посту во «ВКонтакте», пригласил выступить с парламентской трибуны Сергей Неверов — секретарь генсовета «Единой России», партии, располагающей самой крупной политической молодежной организацией — «Молодой гвардией».

Молодгвардейцы разных призывов прочно заняли позиции как в исполнительной, так и в законодательной власти. Андрей Турчак, ныне губернатор Псковской области, был руководители организации в 2006-2008 годах. Выходцы из МГЕР работают и в Госдуме, среди них — депутаты Алена Аршинова и Артем Туров. Среди высокопоставленных молодогвардейцев также бывший и действующий глава Росмолодежи Сергей Поспелов и Александр Бугаев, замглавы управления администрации президента по внутренней политике Тимур Прокопенко.

В «Молодую гвардию» активисты шли сами и зачастую со своими идеями, рассказывают собеседники. Многие рассчитывали на последующий карьерный рост в «политической тусовке» регионального или федерального уровня. Некоторым удалось этого добиться: координационный совет организации на 90 процентов состоит из активистов, начинавших в местных отделениях МГЕР. По меньшей мере пять представителей «Молодой гвардии» входят в генеральный совет «Единой России».

В партии хвастались и тем, что треть участников праймериз по отбору кандидатов на осенние выборы, прошедших в минувшие выходные, моложе 35 лет. Не обошлось и без тех же молодогвардейцев. В прошлом году в Бурятии с праймериз случился скандал: баллотировавшийся от МГЕР Александр Афонин, один из самых популярных в республике «инстаграмщиков», пожаловался руководству ЕР на применение административного ресурса в ходе предварительного голосования. В «Молодой гвардии» от Афонина в итоге открестились.

Несмотря на обширное представительство среди молодежи, обилие подростков на митингах стало для партии власти сюрпризом. Разбираться в соцсетях, через которые велась агитация на несанкционированные акции протеста, единороссов и парламентскую оппозицию с трибуны Госдумы учила видеоблогер с 10-миллионой аудиторией. Саша Спилберг призывала к «прозрачности» и диалогу, правда, у нее самой комментарии к видео и постам в соцсетях почему-то закрыты.

Быстрый взлет

Видеоблогера, рассказывающего подписчикам о компьютерных играх, косметике, домашнем хомяке и ванне из чипсов, захотели вовлечь в политику и либерал-демократы: 38-летний Андрей Свинцов позвал ее в помощницы, а 21-летний Василий Власов предложил создать при Думе совет блогеров. Власов курирует молодежную организацию ЛДПР, на чью группу в соцсетях подписано свыше 12 тысяч человек.

По признанию юного парламентария, он заинтересовался политикой еще в 15 лет. Пошел в ЛДПР, изучив программу партии и вдохновившись выступлениями Владимира Жириновского. «К сожалению, в других партиях я не видел, чтобы обычные ребята из молодежного крыла добавились результатов на выборах разных уровней», — отметил он. Депутатское кресло, по словам Власова, не самоцель, а возможность реализовать свои проекты: «Не надо думать, что это какая-то награда, которую на пять лет получил, и можно отсиживаться». Бонусы все же имеются: по данным декларации о доходах, избранник заработал за три месяца 1,312 миллиона рублей.

Главная задача Власова: добиться гражданской активности как раз-таки от ровесников. Для этого он, в частности, разработал на пару со своим 25-летним коллегой Борисом Чернышовым законопроект, разрезающий вступать в партии с 16 лет. Инициатива, правда, не новая: ЛДПР уже предлагала внести соответствующие поправки в 2006 году.

Либерал-демократ убежден, что отстраняться от политики нельзя и вникать в нее следует как можно раньше: «Если ты не займешься политикой — она займется тобой». Не всем сразу удается попасть в Госдуму, но начинать можно и с молодежных партийных движений — как, например, 36-летний депутат Вадим Деньгин, говорит Власов. Деньгин младше большинства коллег по фракции, преобладающий возраст которых — 44-50. При этом либерал-демократы лидируют среди парламентских партий по числу политиков младше 35-ти.

Заигрывания с молодежью, однако, иногда выходят либерал-демократам боком. За 21-летнего футболиста Виктора Сысоева, избравшего в петербургский закс от ЛДПР, пришлось оправдываться Владимиру Жириновскому: юный парламентарий сначала предложил журналистам придумать за него предвыборную программу, а потом был пойман на копипасте ответов на запросы.

Коммунистический молодежный задор

«Жириновский бахвалится, что у него двадцатилетние члены фракции, но чтобы эффективно представлять законодательную власть, необходим опыт», — считает депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. В 26 лет, в 1995 году, он стал помощником лидера коммунистов Геннадия Зюганов, в нижнюю палату парламента впервые избрался в 2011-м. Хотя он и раскритиковал подход ЛДПР к ускоренному карьерному росту, косвенно согласился с 21-летним Власовым, повторив ту же фразу: «Если ты не займешься политикой, она займется тобой».

Ющенко указал, что в КПРФ и так работают молодые, энергичные люди. Членам ЦК партии в среднем не больше 54 лет, а членам фракции «еще нет и 45-50». «Это как раз соединение опыта и молодежного задора», — подчеркнул он. Более юным россиянам КПРФ тоже есть что предложить, считает Ющенко. Будущих коммунистов привлекают программой партии: «Мы сразу говорим, что государство должно обратить внимание на трудоустройство и занятость молодежи».

Партия проводит для молодежи спортивные состязания, патриотические уроки, дискутирует со студентами на острополитические темы. Два года назад КПРФ возобновила комсомол. Правда, наибольший энтузиазм комсомольская юность вызывает у людей старшего поколения: даже единоросс, спикер петербургского закса Вячеслав Макаров сетовал на ее утрату.

Руководство партии осознает необходимость партобновления: Зюганов поставил задачу в год столетия Октябрьской революции принять в ряды КПРФ 100 тысяч молодых людей. Отбор пройдут только те, кто выучит заветы Маркса и Ленина. От других главного коммуниста, по его собственному признанию, берет оторопь. Новобранцев депутат от КПРФ Александр Кравец предлагал привлекать, борясь со звездами шоу-бизнеса, которые губят идеи «великого коммунизма», и осваивая понятные молодому поколению комиксы и политические анекдоты (в современном варианте — те же мемы).

Для обновления партии первые шаги были сделаны на съезде в конце мая: в ЦК ввели лидера комсомола Владимира Исакова (30 лет) и Марию Дробот (35 лет), поручив им курировать молодежную политику. Зюганов, впрочем, однопартийцев призвал быть бдительнее, чтобы избежать кадровых промахов: постсоветскому поколению, по его мнению, свойственны «интриганство и карьеризм, и готовность к соглашательству с властью». Промахи случались даже у «Молодой гвардии»: активист Павел Гнилорыбов в какой-то момент перешел на сторону внесистемной оппозиции.

Третья попытка

Наломала молодежь дров и в «Справедливой России». В 2013 году юные активисты партии в Свердловской области перед выборами в молодежный парламент решили привлечь внимание провокационными плакатами. На фотографиях — полуобнаженные девушки и молодые люди, лозунги — «Мои стринги на политическом ринге», «Меня не парит политика, я запарюсь за твои проблемы». Лидеры справороссов Сергей Миронов раскритиковал подопечных: «В политику не играют, даже когда ты молод». Организовавшую фотосессию Анастасию Павлюченкову от эсеров не отлучили, и даже наоборот — сейчас она член центрального совета партии и президиума ее молодежной организации «Справедливая сила». Ранее при эсерах также действовали организации «Лига справедливости» и «Молодые социалисты России», дальнейшая судьба их неизвестна.

Член центрального совета справороссов, депутат Госдумы Михаил Емельянов отмечает, что партия сейчас активно обновляет ряды и «делает ставку на молодежь». «В Крыму возглавляет (партийную молодежную) организацию молодая женщина, ей 28 лет, она тоже начинала с молодежной организации», — приводит пример Емельянов. Такая же ситуация с белгородским отделением партии. Вместе с тем парламентарий подчеркивает, что привлечь в партию можно только ту молодежь, которая стремится к политической карьере. Остальных и незачем.

Минимальный возраст члена фракции справороссов в Госдуме — 50 лет. Самым молодым депутатом от СР могла бы стать 35-летняя Ирина Чиркова, которую выгнали из ЛДПР за предательство и хищение партийных средств, однако на думских выборах ее обогнал единоросс Андрей Палкин. В итоге Чиркова избралась от эсеров в Архангельскую гордуму.

Лидер справороссов пытается сам найти общий язык с молодежью: например, в ходе выборов в Госдуму запустил в интернете мультяшные ролики с так называемыми «дебаттлами», где выступил как рэпер под псевдонимом OxxxyMironov. На парламентских слушаниях по молодежной политике его попытки оперировать модными терминами обернулись курьезом: выступая с трибуны Госдумы, 64-летний лидер эсеров оговорился и перепутал стрит-арт с артритом.

Екатерина Кориненко
Ксения Абрамова

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