КПРФ пересчитала современных пионеров

В России в рядах пионерии состоят более 300 тысяч детей. Такие данные привел секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, передает ТАСС в четверг, 18 мая.

Депутат напомнил, что в компартии действует молодежная организация — Ленинский коммунистический союз молодежи. По словам Афонина, он стал одной из самых энергичных и влиятельных молодежных организаций страны. Первых секретарей региональных отделений союза депутат охарактеризовал как «коммунистов нового поколения».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно предлагал активнее продвигать пионерию в интернете. В 2015 году он выдвинул идею создать соцсеть для пионеров. А в 2013-м — собрать группу «красных блогеров», которые занимались бы разрушением антикоммунистических мифов и прорывали «информационную блокаду».

19 мая будет отмечаться 95 лет со дня основания пионерской организации. В пионеры принимали детей от 10 до 15 лет. Они собирали пожертвования на ликвидацию голода в Поволжье, боролись с немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях страны и в тылу, помогали промышленности в послевоенное время.

Правопреемником Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина считает себя общественное объединение «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций», зарегистрированная Министерством юстиции России в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений.

