Зюганов рассказал об оторопи от встреч с российской молодежью

Страну, молодое население которой ничего не знает о достижениях советской эпохи, ждет плохая участь, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в понедельник, 13 февраля, сообщается на сайте партии в понедельник, 13 февраля.

«Сегодня, когда встречаешься со студентами, молодежью, берет оторопь — ничего не знают из великой советской эпохи, которой должны гордиться, ничего не знают о нашей Великой победе и вкладе в это наших гениальных полководцев», — сказал Зюганов.

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Партийный лидер призвал не дать молодому поколению окончательно утратить историческую память. Он подчеркнул, что «самым гениальным изобретением русского народа является сильное государство, а вершиной нашей государственности является советская власть».

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Соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и о создании Союза Независимых Государств (СНГ) было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще.