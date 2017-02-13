Зюганов отругал журналистов за слово «самопровозглашенные» в отношении ЛНР и ДНР

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз призвал «ясно и прямо» заявить всему миру, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики. Его слова в понедельник, 13 февраля, приводит РИА Новости.

«Те журналисты, которые говорят "самопровозглашенные", они допускают не просто ошибку… При чем тут самопровозглашенные? Они собрались, они честно провели референдум, они несут страшные потери», — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции в Москве.

В январе лидер фракции КПРФ также призывал признать народные республики. «Хватит издеваться над ними», — требовал парламентарий.

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Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. Самопровозглашенные республики провели неофициальные референдумы о самоопределении, на которые выносился вопрос о признании самими жителями независимости указанных областей.

Луганская и Донецкая народные республики на данный момент не получили признания со стороны ни одного государства — члена ООН. 17 июня 2014 года независимость ЛНР признала Южная Осетия, которая также имеет статус частично признанной республики. Свою независимость от Грузии она провозгласила в декабре 1991 года.