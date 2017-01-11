В Госдуме сочли неизбежным признание независимости ДНР и ЛНР

Независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) признают рано или поздно, считает депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. Таким прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру» в среду, 11 января.

«Если они (минские соглашения — прим. «Ленты.ру») выполняться не будут или умышленно будут затягиваться, тогда другого выхода не будет», — сказал депутат, отвечая на вопрос о признании независимости республик. Тайсаев также напомнил, что фракция КПРФ уже давно признала итоги общенародных референдумов в республиках.

Депутат отметил, что в настоящий момент минские договоренности властями Киева не соблюдаются, в Донбассе продолжают гибнуть люди.

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По словам парламентария, для изучения вопроса о возможности признания Москвой независимости ДНР и ЛНР вскоре планируется сформировать специальную депутатскую группу.

Ранее в среду лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал перестать «издеваться» над жителями ДНР и ЛНР и признать независимость республик.

В середине декабря с аналогичным предложением выступил Тайсаев. Он утверждал, что Киев создает «условия, рассчитанные на физическое уничтожение населения Донбасса».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины был утвержден комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, так называемые минские соглашения. Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.